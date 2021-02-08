Крупная победа "Милана", дебют Кокорина, успехи "Интера" и "Ювентуса". Все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Завершились все матчи 21-го тура чемпионата Италии. Лидер турнира "Милан" разгромил "Кротоне". Занимающий второе место "Интер" обыграл "Фиорентину", за которую дебютировал россиянин Александр Кокорин. "Ювентус" победил "Рому" с очередным голом Криштиану Роналду.

Результаты 21-го тура Серии А

"Фиорентина" - "Интер" - 0:2

"Аталанта" - "Торино" - 3:3

"Сассуоло" - "Специя" - 1:2

"Ювентус" - "Рома" - 2:0

"Дженоа" - "Наполи" - 2:1

"Беневенто" - "Сампдория" - 1:1

"Удинезе" - "Верона" - 2:0

"Милан" - "Кротоне" - 4:0

"Парма" - "Болонья" - 0:3

"Лацио" - "Кальяри" - 1:0

Положение команд: "Милан" - 49, "Интер" - 47, "Ювентус" - 42 (20), "Рома", "Лацио" - 40, "Наполи" - 37 (20), "Аталанта" - 37, "Сассуоло" - 31, "Верона" - 30, "Сампдория" - 27, "Удинезе", "Дженоа" - 24, "Болонья", "Беневенто" - 23, "Фиорентина" - 22, "Специя" - 21, "Торино" - 16, "Кальяри" - 15, "Парма" - 13, "Кротоне" - 12.

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