Крупная победа "Милана", дебют Кокорина, успехи "Интера" и "Ювентуса". Все результаты 21-го тура чемпионата Италии

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Крупная победа "Милана", дебют Кокорина, успехи "Интера" и "Ювентуса". Все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Завершились все матчи 21-го тура чемпионата Италии. Лидер турнира "Милан" разгромил "Кротоне". Занимающий второе место "Интер" обыграл "Фиорентину", за которую дебютировал россиянин Александр Кокорин. "Ювентус" победил "Рому" с очередным голом Криштиану Роналду.

Результаты 21-го тура Серии А

"Фиорентина" - "Интер" - 0:2
"Аталанта" - "Торино" - 3:3
"Сассуоло" - "Специя" - 1:2
"Ювентус" - "Рома" - 2:0
"Дженоа" - "Наполи" - 2:1
"Беневенто" - "Сампдория" - 1:1
"Удинезе" - "Верона" - 2:0
"Милан" - "Кротоне" - 4:0
"Парма" - "Болонья" - 0:3
"Лацио" - "Кальяри" - 1:0

Положение команд: "Милан" - 49, "Интер" - 47, "Ювентус" - 42 (20), "Рома", "Лацио" - 40, "Наполи" - 37 (20), "Аталанта" - 37, "Сассуоло" - 31, "Верона" - 30, "Сампдория" - 27, "Удинезе", "Дженоа" - 24, "Болонья", "Беневенто" - 23, "Фиорентина" - 22, "Специя" - 21, "Торино" - 16, "Кальяри" - 15, "Парма" - 13, "Кротоне" - 12.

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Главные новости дня: 7 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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