Крупная победа "Милана", дебют Кокорина, успехи "Интера" и "Ювентуса". Все результаты 21-го тура чемпионата Италии
Завершились все матчи 21-го тура чемпионата Италии. Лидер турнира "Милан" разгромил "Кротоне". Занимающий второе место "Интер" обыграл "Фиорентину", за которую дебютировал россиянин Александр Кокорин. "Ювентус" победил "Рому" с очередным голом Криштиану Роналду.
Результаты 21-го тура Серии А
"Фиорентина" - "Интер" - 0:2
"Аталанта" - "Торино" - 3:3
"Сассуоло" - "Специя" - 1:2
"Ювентус" - "Рома" - 2:0
"Дженоа" - "Наполи" - 2:1
"Беневенто" - "Сампдория" - 1:1
"Удинезе" - "Верона" - 2:0
"Милан" - "Кротоне" - 4:0
"Парма" - "Болонья" - 0:3
"Лацио" - "Кальяри" - 1:0
Положение команд: "Милан" - 49, "Интер" - 47, "Ювентус" - 42 (20), "Рома", "Лацио" - 40, "Наполи" - 37 (20), "Аталанта" - 37, "Сассуоло" - 31, "Верона" - 30, "Сампдория" - 27, "Удинезе", "Дженоа" - 24, "Болонья", "Беневенто" - 23, "Фиорентина" - 22, "Специя" - 21, "Торино" - 16, "Кальяри" - 15, "Парма" - 13, "Кротоне" - 12.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17