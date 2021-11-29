Крупная победа "Наполи", успех "Интера", провалы "Милана" и "Ювентуса": результаты 14-го тура Серии А

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Крупная победа "Наполи", успех "Интера", провалы "Милана" и "Ювентуса": результаты 14-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупную победу "Наполи" над "Лацио", успех "Интера" во встрече с "Венецией", а также неожиданные поражения "Милана" и "Ювентуса" в матчах с "Сассуоло" и "Аталантой" соответственно.

"Наполи" – "Лацио" - 4:0 (3:0)
Голы: Зелиньски, 7 - 1:0, Мертенс, 10 - 2:0, Мертенс, 29 - 3:0, Фабиан Руис, 85 - 4:0

"Рома" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Абрахам, 32 - 1:0

"Милан" – "Сассуоло" - 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли, 21 - 1:0, Скамакка, 24 - 1:1, Кьер, 33 (автогол) - 1:2, Берарди, 66 - 1:3

"Удинезе" - "Дженоа" - 0:0

"Венеция" - "Интер" - 0:2 (0:1)
Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Мартинес (пен), 90 - 0:2

"Ювентус" - "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Сапата, 28 - 0:1

"Эмполи" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 57 Влахович, 1:1 – 87 Бандинелли, 2:1 – 89 Пинамонти.

"Сампдория" – "Верона" - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 37 Тамез, 1:1 – 51 Кандрева, 2:1 – 77 Экдаль, 3:1 – 90 Мурру.

"Кальяри" - "Салернитана" - 1:1 (0:0)
Голы: Паволетти, 73 - 1:0, Бонаццоли, 90 - 1:1

"Специя" - "Болонья" - 0:1 (0:0)
Гол: Арнаутович, 83 (с пенальти) - 0:1

Положение команд: "Наполи" - 35, "Милан" - 32, "Интер" - 31, "Аталанта" - 28, "Рома" - 25, "Фиорентина", "Ювентус", "Лацио", "Болонья" - 21, "Верона", "Эмполи" - 19, "Сассуоло" - 18, "Торино" - 17, "Удинезе", "Сампдория", "Венеция" - 15, "Специя" - 11, "Дженоа" - 10, "Кальяри", "Салернитана" - 8.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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