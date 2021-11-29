Крупная победа "Наполи", успех "Интера", провалы "Милана" и "Ювентуса": результаты 14-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупную победу "Наполи" над "Лацио", успех "Интера" во встрече с "Венецией", а также неожиданные поражения "Милана" и "Ювентуса" в матчах с "Сассуоло" и "Аталантой" соответственно.
"Наполи" – "Лацио" - 4:0 (3:0)
Голы: Зелиньски, 7 - 1:0, Мертенс, 10 - 2:0, Мертенс, 29 - 3:0, Фабиан Руис, 85 - 4:0
"Рома" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Абрахам, 32 - 1:0
"Милан" – "Сассуоло" - 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли, 21 - 1:0, Скамакка, 24 - 1:1, Кьер, 33 (автогол) - 1:2, Берарди, 66 - 1:3
"Удинезе" - "Дженоа" - 0:0
"Венеция" - "Интер" - 0:2 (0:1)
Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Мартинес (пен), 90 - 0:2
"Ювентус" - "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Сапата, 28 - 0:1
"Эмполи" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 57 Влахович, 1:1 – 87 Бандинелли, 2:1 – 89 Пинамонти.
"Сампдория" – "Верона" - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 37 Тамез, 1:1 – 51 Кандрева, 2:1 – 77 Экдаль, 3:1 – 90 Мурру.
"Кальяри" - "Салернитана" - 1:1 (0:0)
Голы: Паволетти, 73 - 1:0, Бонаццоли, 90 - 1:1
"Специя" - "Болонья" - 0:1 (0:0)
Гол: Арнаутович, 83 (с пенальти) - 0:1
Положение команд: "Наполи" - 35, "Милан" - 32, "Интер" - 31, "Аталанта" - 28, "Рома" - 25, "Фиорентина", "Ювентус", "Лацио", "Болонья" - 21, "Верона", "Эмполи" - 19, "Сассуоло" - 18, "Торино" - 17, "Удинезе", "Сампдория", "Венеция" - 15, "Специя" - 11, "Дженоа" - 10, "Кальяри", "Салернитана" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17