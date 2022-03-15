Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадридсевильяваленсия

Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Реала" над "Осасуной" и "Мальоркой" соответственно, а также успех "Атлетико" во встрече с "Кадисом".

"Мальорка" – "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 55 - 0:1, Бензема, 77 (с пенальти) - 0:2, Бензема, 82 - 0:3

"Барселона" - "Осасуна" - 4:0 (3:0)
Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:03, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:0 (0:0)
Гол: Субименди, 70 - 1:0

"Бетис" - "Атлетик" - 1:0 (1:0)
Гол: Иглесиас, 20 - 1:0

"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:1 (0:0)
Голы: Бебе, 46 - 1:0, Дилэйни, 63 - 1:1

"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Парехо, 64 - 1:0

"Гранада" - "Эльче" - 0:1 (0:1)
Гол: Фидель, 11 - 0:1

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)
Голы: Пуадо, 60 - 0:1, Гомес, 80 - 1:1

"Атлетико" - "Кадис" - 2:1 (1:1)
Голы: Жоау Феликс, 3 - 1:0, Негредо, 45 - 1:1, де Пауль, 68 - 2:1

"Хетафе" - "Валенсия" - 0:0

Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 56, "Барселона" - 51 (27), "Атлетико" - 51, "Бетис" - 49, "Реал Сосьедад" - 47, "Атлетик" - 40, "Валенсия" - 37, "Сельта", "Осасуна" - 35, "Эспаньол" - 33, "Райо Вальекано" - 32 (27), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 28, "Мальорка" - 26, "Гранада" - 25, "Кадис" - 24, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.

Не пропустите: "Барселона" побила рекорд "Реала" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Феерия Роналду, успехи "Ливерпуля" и "Челси", осечка "Ман Сити": результаты 29-го тура АПЛ

Феерия Роналду, успехи "Ливерпуля" и "Челси", осечка "Ман Сити": результаты 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов