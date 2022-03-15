Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Реала" над "Осасуной" и "Мальоркой" соответственно, а также успех "Атлетико" во встрече с "Кадисом".

"Мальорка" – "Реал" - 0:3 (0:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 55 - 0:1, Бензема, 77 (с пенальти) - 0:2, Бензема, 82 - 0:3

"Барселона" - "Осасуна" - 4:0 (3:0)

Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:03, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:0 (0:0)

Гол: Субименди, 70 - 1:0

"Бетис" - "Атлетик" - 1:0 (1:0)

Гол: Иглесиас, 20 - 1:0

"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:1 (0:0)

Голы: Бебе, 46 - 1:0, Дилэйни, 63 - 1:1

"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0 (0:0)

Гол: Парехо, 64 - 1:0

"Гранада" - "Эльче" - 0:1 (0:1)

Гол: Фидель, 11 - 0:1

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)

Голы: Пуадо, 60 - 0:1, Гомес, 80 - 1:1

"Атлетико" - "Кадис" - 2:1 (1:1)

Голы: Жоау Феликс, 3 - 1:0, Негредо, 45 - 1:1, де Пауль, 68 - 2:1

"Хетафе" - "Валенсия" - 0:0

Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 56, "Барселона" - 51 (27), "Атлетико" - 51, "Бетис" - 49, "Реал Сосьедад" - 47, "Атлетик" - 40, "Валенсия" - 37, "Сельта", "Осасуна" - 35, "Эспаньол" - 33, "Райо Вальекано" - 32 (27), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 28, "Мальорка" - 26, "Гранада" - 25, "Кадис" - 24, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.

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