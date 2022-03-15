Крупные победы "Барселоны" и "Реала", успех "Атлетико": результаты 28-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен
Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Реала" над "Осасуной" и "Мальоркой" соответственно, а также успех "Атлетико" во встрече с "Кадисом".
"Мальорка" – "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 55 - 0:1, Бензема, 77 (с пенальти) - 0:2, Бензема, 82 - 0:3
"Барселона" - "Осасуна" - 4:0 (3:0)
Голы: Ферран Торрес (пен), 14 - 1:03, Ферран Торрес, 21 - 2:0, Обамеянг, 27 - 3:0, Пуч, 75 - 4:0
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:0 (0:0)
Гол: Субименди, 70 - 1:0
"Бетис" - "Атлетик" - 1:0 (1:0)
Гол: Иглесиас, 20 - 1:0
"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:1 (0:0)
Голы: Бебе, 46 - 1:0, Дилэйни, 63 - 1:1
"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Парехо, 64 - 1:0
"Гранада" - "Эльче" - 0:1 (0:1)
Гол: Фидель, 11 - 0:1
"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)
Голы: Пуадо, 60 - 0:1, Гомес, 80 - 1:1
"Атлетико" - "Кадис" - 2:1 (1:1)
Голы: Жоау Феликс, 3 - 1:0, Негредо, 45 - 1:1, де Пауль, 68 - 2:1
"Хетафе" - "Валенсия" - 0:0
Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 56, "Барселона" - 51 (27), "Атлетико" - 51, "Бетис" - 49, "Реал Сосьедад" - 47, "Атлетик" - 40, "Валенсия" - 37, "Сельта", "Осасуна" - 35, "Эспаньол" - 33, "Райо Вальекано" - 32 (27), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 28, "Мальорка" - 26, "Гранада" - 25, "Кадис" - 24, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14