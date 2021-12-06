Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 17-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы киевского "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальную победу "Зари".
Пятница, 3 декабря
"Шахтер" - "Львов" - 6:1
Суббота, 4 декабря
"Верес" - "Динамо" - 0:3
"Рух" - "Ворскла" - 0:0
"Металлист 1925" - "Колос" - 0:1
Воскресенье, 5 декабря
"Заря" - "Ингулец" - 1:0
"Александрия" - "Минай" - 3:0
"Десна" - "Мариуполь" - 3:3
Понедельник, 6 декабря
"Днепр-1" - "Черноморец" - 3:1
Положение команд: "Шахтер", "Динамо" - 44; "Днепр-1" - 37; "Заря" - 35; "Ворскла" - 32; "Александрия" - 26; "Десна" - 25; "Верес" - 22; "Колос" - 21; "Металлист 1925" - 19; "Рух" - 17; "Львов" - 16; "Черноморец" - 12; "Ингулец", "Минай" - 10; "Мариуполь" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13