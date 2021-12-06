Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ

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Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы киевского "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальную победу "Зари".

Пятница, 3 декабря

"Шахтер" - "Львов" - 6:1

Суббота, 4 декабря

"Верес" - "Динамо" - 0:3
"Рух" - "Ворскла" - 0:0
"Металлист 1925" - "Колос" - 0:1

Воскресенье, 5 декабря

"Заря" - "Ингулец" - 1:0
"Александрия" - "Минай" - 3:0
"Десна" - "Мариуполь" - 3:3

Понедельник, 6 декабря

"Днепр-1" - "Черноморец" - 3:1

Положение команд: "Шахтер", "Динамо" - 44; "Днепр-1" - 37; "Заря" - 35; "Ворскла" - 32; "Александрия" - 26; "Десна" - 25; "Верес" - 22; "Колос" - 21; "Металлист 1925" - 19; "Рух" - 17; "Львов" - 16; "Черноморец" - 12; "Ингулец", "Минай" - 10; "Мариуполь" - 8.

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Комментарии

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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