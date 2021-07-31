Крупные победы Испании и Мексики, Бразилия и Япония идут дальше: все результаты 1/4 финала Олимпиады-2020
Фото: твиттер сборной Испании
Завершилась 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2020.
По итогам стадии в полуфинал прошли Испания, Япония, Бразилия и Мексика.
Япония U-23 - Новая Зеландия U-23 0:0, по пенальти - 4:2
Бразилия U-23 - Египет U-23 1:0
Гол: Матеус Кунья, 37 - 1:0
Испания U-23 - Кот-д`Ивуар U-23 5:2
Голы: Байи, 10 - 0:1, Ольмо, 30 - 1:1, Градель, 90 - 1:2, Рафа Мир, 90 - 2:2, Ойарсабаль (пен), 98 - 3:2, Рафа Мир, 117 - 4:2, Рафа Мир, 120 - 5:2
Южная Корея U-23 - Мексика U-23 3:6
Голы: Мартин, 12 - 0:1, Ли Дон Ген, 20 - 1:1, Ромо, 29 - 1:2, Кордова (пен), 39 - 1:3, Ли Дон Ген, 51 - 2:3, Мартин, 54 - 2:4, Кордова, 63 - 2:5, Агирре, 84 - 2:6, Хван Ый Чжо, 90 - 3:6
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