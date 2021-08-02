Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги. Стоит отметить крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари".
"Львов" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)
Голы: Траоре, 73 - 0:1, Дентиньо, 85 - 0:2, Педриньо, 90+5 - 0:3
"Колос" - "Металлист 1925" - 1:0 (0:0)
Гол: Костышин, 72 - 1:0
"Минай" - "Александрия" - 1:0 (0:0)
Гол: Вишневский, 90 - 1:0
"Черноморец" - "Днепр-1" - 0:3 (0:1)
Голы: Пихаленок, 40 - 0:1, Дубко, 51 (автогол) - 0:2, Адамюк, 61 - 0:3
"Мариуполь" - "Десна" - 1:2 (0:0)
Голы: Кулаков, 65 - 1:0, Будковский, 71 - 1:1, Безбородько, 90+2 - 1:2
"Динамо" - "Верес" - 4:0 (3:0)
Голы: Попов, 4 - 1:0, Гармаш, 7 - 2:0, Тымчик, 42 - 3:0, Цыганков, 86 (с пенальти) - 4:0
"Ворскла" - "Рух" - 2:0 (1:0)
Голы: Скляр, 42 - 1:0, Степанюк, 60 - 2:0
"Ингулец" – "Заря" - 1:5 (0:2)
Голы: Кочергин, 5 - 0:1, Кочергин, 7 - 0:2, Кочергин, 51 - 0:3, Ситало, 75 - 1:3, Кристиан, 82 - 1:4, Фримпонг, 89 - 1:5
Положение команд: "Десна", "Шахтер" - 6, "Днепр-1", "Ворскла", "Колос" - 4, "Динамо" - 3 (1), "Заря", "Металлист 1925", "Александрия" - 3, "Минай" - 3 (1), "Мариуполь", "Львов", "Верес" - 1, "Рух", "Ингулец", "Черноморец" - 0.
Не пропустите: В УАФ странным образом отреагировали на уход Шевченко из сборной Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жена Карпина высказалась об уходе Валерия из "Ростова"
-
Де Йонг оценил шансы "Барселоны" в следующем сезоне
-
Уткин кратко прокомментировал уход Карпина из "Ростова"
-
"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини
-
Семин отреагировал на уход Карпина из "Ростова"
-
Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ
-
Победы "Спартака" и "Зенита", неудача ЦСКА: результаты 2-го тура РПЛ
-
"Сочи" в гостях победил "Ахмат"
-
Во время матча РПЛ на поле появилась змея (фото)
-
"Локомотив" хотел вернуть Мухина. Футболист ответил
-
"Краснодар" ярко представил Крыховяка (видео)
-
"Заря" уничтожила "Ингулец" в матче УПЛ
-
Карпин назвал причину ухода из "Ростова"
-
Карпин покинул "Ростов"
-
Лапорта высказался о будущем Месси
-
Рангник определил приоритетные трансферные планы "Локомотива"
-
"Краснодар" объявил о переходе Крыховяка: назван номер игрока
-
Витория назвал козырь "Спартака" перед матчами с "Бенфикой" в квалификации ЛЧ
-
"Тоттенхэм" не намерен отпускать Харри Кейна
-
"Челси" два раза пытался купить Лукаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13