Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги. Стоит отметить крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари".

"Львов" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)

Голы: Траоре, 73 - 0:1, Дентиньо, 85 - 0:2, Педриньо, 90+5 - 0:3

"Колос" - "Металлист 1925" - 1:0 (0:0)

Гол: Костышин, 72 - 1:0

"Минай" - "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Вишневский, 90 - 1:0

"Черноморец" - "Днепр-1" - 0:3 (0:1)

Голы: Пихаленок, 40 - 0:1, Дубко, 51 (автогол) - 0:2, Адамюк, 61 - 0:3

"Мариуполь" - "Десна" - 1:2 (0:0)

Голы: Кулаков, 65 - 1:0, Будковский, 71 - 1:1, Безбородько, 90+2 - 1:2

"Динамо" - "Верес" - 4:0 (3:0)

Голы: Попов, 4 - 1:0, Гармаш, 7 - 2:0, Тымчик, 42 - 3:0, Цыганков, 86 (с пенальти) - 4:0

"Ворскла" - "Рух" - 2:0 (1:0)

Голы: Скляр, 42 - 1:0, Степанюк, 60 - 2:0

"Ингулец" – "Заря" - 1:5 (0:2)

Голы: Кочергин, 5 - 0:1, Кочергин, 7 - 0:2, Кочергин, 51 - 0:3, Ситало, 75 - 1:3, Кристиан, 82 - 1:4, Фримпонг, 89 - 1:5

Положение команд: "Десна", "Шахтер" - 6, "Днепр-1", "Ворскла", "Колос" - 4, "Динамо" - 3 (1), "Заря", "Металлист 1925", "Александрия" - 3, "Минай" - 3 (1), "Мариуполь", "Львов", "Верес" - 1, "Рух", "Ингулец", "Черноморец" - 0.

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