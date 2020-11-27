Крупные победы "Тоттенхэма" и "Арсенала", а также очередная неудача ЦСКА: все результаты Лиги Европы 25 ноября

26 ноября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит выделить крупные победы "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также неудачу московского ЦСКА, который вновь не сумел добиться победы.

Группа А

ЧФР Румыния - "Рома" Италия - 0:2 (0:0)

Голы: Дебелюх, 49 (автогол) - 0:1, Верету, 67 (с пенальти) - 0:2

ЦСКА Болгария – "Янг Бойз" Швейцария - 0:1 (0:1)

Гол: Нсаме, 34 - 0:1

Положение команд: "Рома" - 10, "Янг Бойз" - 7, ЧФР - 4, ЦСКА - 1.

Группа В

"Мольде" Норвегия – "Арсенал" Англия - 0:3 (0:0)

Голы: Пепе, 50 - 0:1, Нелсон, 55 - 0:2, Балогун, 83 - 0:3

"Дандолк" Ирландия – "Рапид" Австрия - 1:3 (0:2)

Голы: Кнасмюлльнер, 11 - 0:1, Кара, 37 - 0:2, Кара, 58 - 0:3, Шилдс, 63 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Арсенал" - 12, "Мольде", "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0.

Группа С

"Ницца" Франция - "Славия" Чехия - 1:3 (0:1)

Голы: Лингр, 14 - 0:1, Гуири, 60 - 1:1, Олайинка, 64 - 1:2, Сима, 75 - 1:3

"Байер" Германия - "Хапоэль" Беер-Шева Израиль - 4:1 (1:0)

Голы: Шик, 29 - 1:0, Бэйли, 48 - 2:0, Швиро, 58 - 2:1, Демирбай, 76 - 3:1, Аларио, 80 - 4:1

Положение команд: "Славия", "Байер" - 9, "Ницца", "Хапоэль" - 3.

Группа D

"Рейнджерс" Шотландия – "Бенфика" Португалия - 2:2 (1:0)

Голы: Арфилд, 7 - 1:0, Руф, 69 - 2:0, Тавернье, 78 (автогол) - 2:1, Пицци, 81 - 2:2

"Стандард" Бельгия - "Лех" Польша - 2:1 (0:0)

Голы: Исхак, 60 - 0:1, Тапсоба, 63 - 1:1, Лайфис, 90 - 2:1

Положение команд: "Рейнджерс", "Бенфика" - 8, "Лех", "Стандард" - 3.

Группа Е

ПСВ Нидерланды – ПАОК Греция - 3:2 (1:2)

Голы: Варела, 4 - 0:1, Цолис, 13 - 0:2, Гакпо, 20 - 1:2, Мадуэке, 50 - 2:2, Мален, 53 - 3:2

"Гранада" Испания – "Омония" Кипр - 2:1 (1:0)

Голы: Суарес, 8 - 1:0, Асанте, 60 - 2:0, Соро, 73 - 2:1

Положение команд: "Гранада" - 10, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омония" - 1.

Группа F

"Наполи" Италия - "Риека" Хорватия - 2:0 (1:0)

Голы: Анастасио, 41 (с пенальти) - 1:0, Лосано, 75 - 2:0

АЗ Нидерланды – "Реал Сосьедад" Испания - 0:0

Положение команд: "Наполи" - 9, "Реал Сосьедад", АЗ - 7, "Риека" - 0.

Группа G

"Брага" Португалия – "Лестер" Англия - 3:3 (2:1)

Голы: Эль-Мусрати, 4 - 1:0, Барнс, 9 - 1:1, Паулинью, 24 - 2:1, Томас, 78 - 2:2, Франсержио, 90 - 3:2, Варди, 90 - 3:3

АЕК Греция – "Заря" Украина - 0:3 (0:0)

Голы: Громов, 61 - 0:1, Кабаев, 75 - 0:2, Юрченко, 86 (с пенальти) - 0:3

Положение команд: "Лестер" - 10, "Брага" - 7, АЕК, "Заря" - 3.

Группа Н

"Лилль" Франция – "Милан" Италия - 1:1 (0:0)

Голы: Кастильехо, 46 - 0:1, Бамба, 65 - 1:1

"Спарта" Чехия – "Селтик" Шотландия - 4:1 (2:1)

Голы: Эдуар, 15 - 0:1, Ганцко, 26 - 1:1, Юлиш, 38 - 2:1, Юлиш, 80 - 3:1, Плавшич, 90 - 4:1

Положение команд: "Лилль" - 8, "Милан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1.

Группа I

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Вильярреал" Испания - 1:1 (0:1)

Голы: Алекс Баэна, 45 - 0:1, Пешич, 47 - 1:1

"Карабах" Азербайджан – "Сивасспор" Турция - 2:3 (1:1)

Голы: Зубир, 8 - 1:0, Коне, 40 (с пенальти) - 1:1, Матич, 51 - 2:1, Кайоде, 58 - 2:2, Коне, 79 - 2:3

Положение команд: "Вильярреал" - 10, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0.

Группа J

"Тоттенхэм" Англия – "Лудогорец" Болгария - 4:0 (2:0)

Голы: Винисиус, 16 - 1:0, Винисиус, 34 - 2:0, Уинкс, 63 - 3:0, Лукас Моура, 73 - 4:0

ЛАСК Австрия – "Антверпен" Бельгия - 0:2 (0:0)

Голы: Рафаелов, 52 - 0:1, Геркенс, 83 - 0:2

Положение команд: "Антверпен", "Тоттенхэм" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0.

Группа К

ЦСКА Россия – "Фейеноорд" Нидерланды - 0:0

"Вольфсберг" Австрия – "Динамо" Загреб Хорватия - 0:3 (0:0)

Голы: Маер, 60 - 0:1, Петкович, 75 - 0:2, Иванушец, 90 - 0:3

Положение команд: "Динамо" Загреб - 8, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3.

Группа L

"Слован" Чехия – "Хоффенхайм" Германия - 0:2 (0:0)

Голы: Баумгартнер, 77 - 0:1, Крамарич, 89 (с пенальти) - 0:2

"Гент" Бельгия – "Црвена Звезда" Сербия - 0:2 (0:1)

Голы: Петрович, 1 - 0:1, Милунович, 58 - 0:2

Положение команд: "Хоффенхайм" - 12, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0.

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