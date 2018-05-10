Крутой автогол из чемпионата Голландии

В матче плей-офф за место в первом голландском дивизионе "Спарта" на выезде обыграла "Дордрехт" со счетом 2:1.

В этой встрече уникальным автоголом отметился полузащитник "Спарты" Стейн Спирингс, забивший в свои ворота с 40 метров.

Видео: потрясающий гол в свои ворота.

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