Крузе заявил о желании остаться в "Вердере"

Нападающий "Вердера" Макс Крузе выложил видеообращение, в котором заявил о желании остаться в бременской команде.

"Вероятность того, что я останусь в "Бремене", я оцениваю очень, очень высоко. Я в этом практически уверен. При этом у меня было одно или несколько предложений", - сказал он.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" хочет взять нападающего в аренду.

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