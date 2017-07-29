Крузе заявил о желании остаться в "Вердере"

Теги спартак москвавердер бременмакс крузе

Крузе заявил о желании остаться в "Вердере"Нападающий "Вердера" Макс Крузе выложил видеообращение, в котором заявил о желании остаться в бременской команде. 

"Вероятность того, что я останусь в "Бремене", я оцениваю очень, очень высоко. Я в этом практически уверен. При этом у меня было одно или несколько предложений", - сказал он.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" хочет взять нападающего в аренду.

Читайте: В "Вердере" не хотят отпускать Крузе в "Спартак" | http://soccernews.ru

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