"Крузейро" может арендовать Габриэла Барбозу

"Крузейро" проявляет интерес к нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразильский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Сам форвард также не прочь вернуться на родину. Также игроком интересуется его бывший клуб "Сантос".

В этом сезоне 21-летний Барбоза выступает на правах аренды за "Бенфику", провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.

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