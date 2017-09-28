Крузейро - пятикратный обладатель Кубка Бразилии

"Крузейро" выиграл Кубок Бразилии, в финальной встрече турнира обыграв "Фламенго".

Интересно, что обе встречи финального противостояния завершились вничью (1:1 и 0:0).

После ничейного результата в ответной игре победителя определяли в серии пенальти, которая осталась за "Крузейро" (5:3).

"Крузейро" выигрывал трофей в 1993, 1996, 2000 и 2003 годах. | http://soccernews.ru