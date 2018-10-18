"Крузейро" стал обладателем Кубка Бразилии

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"Крузейро" стал обладателем Кубка Бразилии

Завершился розыгрыш Кубка Бразилии - в финале турнира встречались "Крузейро" и "Коринтианс".

В первом матче "Крузейро" уступил дома со счётом 0:1, однако в ответной игре уже "Коринтианс" проиграл на своём поле со счётом 1:2.

В итоге по сумме двух встреч победителями противостояния стали подопечные Мано Менезеса.

Отметим, что "Крузейро" выигрывает Кубок Бразилии во второй раз подряд и шестой раз в истории.

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