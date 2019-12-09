"Крузейро" впервые в истории вылетел из бразильской Серии А

Теги крузейропедро роша

"Крузейро" впервые в истории вылетел из бразильской Серии А

"Крузейро" не сумел сохранить прописку в высшем бразильском дивизионе.

"Лисы" в заключительном туре Серии А проиграли "Палмейрасу" и финишировали на 17-м месте в турнирной таблице.

Для "Крузейро" это понижение в классе стало первым в истории. Примечательно, что всего пять лет назад команда становилась чемпионом страны.

С апреля этого года за "Крузейро" выступает Педро Роша, которого клуб арендовал у "Спартака".

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