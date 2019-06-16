"Крузейро" выкупит Силву у "Реала"

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"Крузейро" выкупит Силву у "Реала"

"Крузейро" близок к покупке бразильского полузащитника "Реала" Лукаса Силвы, сообщает AS.

По сведениям источника, бразильский клуб оформит трансфер игрока во вторник. Сумма трансфера не разглашается.

26-летний Силва перешел в "Реал" в январе 2015 года из "Крузейро" за 13 миллионов евро. Всего за королевский клуб он сыграл девять матчей. Сдавался в аренду "Марселю" и "Крузейро". 

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