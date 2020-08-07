"Крузейро" выплатил "Спартаку" долг за аренду Педро Роши

Московский "Спартак" получил 400 тысяч евро от "Крузейро", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, данный транш является погашением задолженности бразильского клуба перед "красно-белыми" за аренду вингера Педро Роши.

Напомним, что 25-летний футболист выступал за "Крузейро" в 2019 году, а сейчас играет во "Фламенго".

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