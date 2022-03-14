Крыховяк близок к переходу в АЕК

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Крыховяк близок к переходу в АЕК Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка

Греческий АЕК анонсировал переход хавбека "Краснодара" Гжегожа Крыховяка.

Как сообщает твиттер клуба, 32-летний поляк уже прилетел в Афины, где в ближайшее время подпишет соглашение.

Отмечается, что Крыховяк присоединится к АЕКу до лета, после чего вернется в "Краснодар".

Крыховяк перебрался в "Краснодар" в августе 2021 года. За это время он провел 15 игр, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

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