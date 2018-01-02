Крыховяк близок к возвращению в Испанию

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Крыховяк близок к возвращению в Испанию

Полузащитник "Вест Бромвича" Гжегож Крыховяк может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, польский хавбек может вернуться в Испанию, где ранее он выступал за "Севилью". Известно, что 27-летнего футболиста хочет арендовать "Хетафе". 

Сам Крыховяк, права на которого принадлежат ПСЖ, готов перебраться в клуб из пригорода Мадрида, чтобы получать стабильную игровую практику в преддверии ЧМ-2018. 

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