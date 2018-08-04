Крыховяк дебютирует: "Локомотив" и "Спартак" назвали стартовые составы на очный матч

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Крыховяк дебютирует: "Локомотив" и "Спартак" назвали стартовые составы на очный матч

"Локомотив" и "Спартак" определились со стартовыми составами на очный матч второго тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Денисов, Фернандеш, Фарфан.

"Спартак": Максименко, Боккетти, Жиго, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ташаев, Зобнин, Промес, Зе Луиш. 

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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