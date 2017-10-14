Крыховяк: "Эмери обманывал меня"

Полузащитник "Вест Бромвича" Гжегож Крыховяк, права на которого принадлежат ПСЖ, обрушился с критикой в адрес главного тренера парижан Унаи Эмери.

"Я много раз общался с Эмери по поводу отсутствия игровой практики, но каждый раз, когда я обсуждал с ним эту ситуацию, у меня появлялось чувство, что меня обманывают. Я не понимаю, почему, ведь тренер очень хорошо знал меня. Мы два года работали вместе в "Севилье", и это он позвал меня в ПСЖ. Теперь я вновь играю, это очень важно перед ЧМ-2018" - приводит слова 27-летнего поляка The Telegraph.

В этом сезоне Крыховяк сыграл за "Вест Бромвич" 5 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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