Крыховяк: "Головин выбрал правильно направление"

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Крыховяк: "Головин выбрал правильно направление"Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал переход своего коллеги по амплуа Александра Головина в "Монако".

"Как Александру Головину проще адаптироваться в "Монако"? Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако - одни русские! Не переживайте, он быстро освоится", - приводит слова 28-летнего хавбека "железнодорожников" СЭ.

Напомним, хавбек сборной Бельгии прокомментировал переход Головина в "Монако". | soccernews.ru

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