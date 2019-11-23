Крыховяк и Щесны потроллили друг друга в инстаграме

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Крыховяк и Щесны потроллили друг друга в инстаграме

Игроки сборной Польши - вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны и полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк - обменялись колкостями в инстаграме.

"С большим удовольствием смотрю твои голы за "Локомотив". Начал задумываться над тем, чтобы на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчётом на ошибку вратаря. Эффективная стратегия", - написал Щесны под постом соотечественника.

"Тебе очень повезло в Лиге Чемпионов, что мои сумасшедшие удары не дошли до тебя, но ещё будет такая возможность. А если нет, я пристрелю тебя, мой друг", - ответил Крыховяк.

Напомним, что "Ювентус" и "Локомотив" дважды играли друг с другом в рамках группового этапа текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. В обоих матчах "старая синьора" выиграла со счётом 2:1.

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