Крыховяк: "Локомотив - крутой проект"

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

Крыховяк: "Локомотив - крутой проект"Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от выступлений за свою команду.

"Локо" - крутой проект. Это клуб, который будет играть в Лиге Чемпионов. Команда выиграла прошлый чемпионат России, знаю, что она очень амбициозна. Для меня Россия - это новый вызов. В Англии выдался непростой год. Отдам все, что только могу "Локомотиву". Сейчас все мои мысли связаны с этим клубом, я не оглядываюсь назад, моя голова смотрит вперед и мне хочется приносить пользу команде.

Страшилок про Россию мне никто не рассказывал. Сейчас я всем очень доволен, подхожу к идеальной физической форме после Чемпионата Мира. Приходится чересчур много тренироваться, но это нормально и я готов к нагрузкам. Хочу как можно скорее выйти на поле в футболке "Локомотива". А если говорить о России, то я в предвкушении. Хочу открыть для себя этот чемпионат и эту страну", - цитирует 28-летнего хавбека СЭ.

Не пропустите: эксклюзивный материал о трансферах "Локомотива". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов