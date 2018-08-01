Крыховяк: "Локомотив - крутой проект"

Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от выступлений за свою команду.

"Локо" - крутой проект. Это клуб, который будет играть в Лиге Чемпионов. Команда выиграла прошлый чемпионат России, знаю, что она очень амбициозна. Для меня Россия - это новый вызов. В Англии выдался непростой год. Отдам все, что только могу "Локомотиву". Сейчас все мои мысли связаны с этим клубом, я не оглядываюсь назад, моя голова смотрит вперед и мне хочется приносить пользу команде.

Страшилок про Россию мне никто не рассказывал. Сейчас я всем очень доволен, подхожу к идеальной физической форме после Чемпионата Мира. Приходится чересчур много тренироваться, но это нормально и я готов к нагрузкам. Хочу как можно скорее выйти на поле в футболке "Локомотива". А если говорить о России, то я в предвкушении. Хочу открыть для себя этот чемпионат и эту страну", - цитирует 28-летнего хавбека СЭ.

Не пропустите: эксклюзивный материал о трансферах "Локомотива". | soccernews.ru