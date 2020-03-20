Крыховяк - лучший игрок "Локомотива" в марте

Из-за паузы в РПЛ, обусловленной пандемией коронавируса, "Локомотив" решил определить лучшего игрока марта за 11 дней до конца месяца.

Этого звания в пятый раз за сезон удостоился польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

За звёздного футболиста свои голоса отдали 69,5 процентов болельщиков, участвовавших в опросе. Второе место занял вратарь Гильерме (11,6%), третье - хавбек Станислав Магкеев (8,4%).

В марте Крыховяк сыграл за "Локомотив" 2 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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