Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле

Фото твиттер "Локомотива"

Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.

Награда в этом месяце досталась полузащитнику "Локомотива" Гжегожу Крыховяку.

Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреля



Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021

В активе польского хавбека "железнодорожников" 4 матча, 4 забитых гола и 1 ассист.

На приз также претендовали Фёдор Смолов ("Локомотив"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Юрий Дюпин ("Рубин").

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