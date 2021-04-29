Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле

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Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле

Фото твиттер "Локомотива"

Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.

Награда в этом месяце досталась полузащитнику "Локомотива" Гжегожу Крыховяку.

В активе польского хавбека "железнодорожников" 4 матча, 4 забитых гола и 1 ассист.

На приз также претендовали Фёдор Смолов ("Локомотив"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Юрий Дюпин ("Рубин").

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего тренера апреля. | http://soccernews.ru
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