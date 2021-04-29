Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле
Фото твиттер "Локомотива"
Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.
Награда в этом месяце досталась полузащитнику "Локомотива" Гжегожу Крыховяку.
Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреля— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s
В активе польского хавбека "железнодорожников" 4 матча, 4 забитых гола и 1 ассист.
На приз также претендовали Фёдор Смолов ("Локомотив"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Юрий Дюпин ("Рубин").
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