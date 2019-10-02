Крыховяк – лучший игрок РПЛ в сентябре
Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.
Награду получил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.
Также на звание лучшего футболиста в прошлом месяце претендовали Никола Влашич, Хердур Магнуссон (оба - ЦСКА), Артём Дзюба ("Зенит") и Александр Беленов ("Уфа").
В сентябре Крыховяк провёл 3 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
|14
|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8