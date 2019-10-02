Крыховяк – лучший игрок РПЛ в сентябре

Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.

Награду получил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Также на звание лучшего футболиста в прошлом месяце претендовали Никола Влашич, Хердур Магнуссон (оба - ЦСКА), Артём Дзюба ("Зенит") и Александр Беленов ("Уфа").

В сентябре Крыховяк провёл 3 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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