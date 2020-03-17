Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную 22-го тура по версии InStat.

В команду попали пять футболистов из "Зенита", по два - из "Динамо" и "Локомотива", по одному - из "Ростова" и ЦСКА.

Вратарь: Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Максим Осипенко ("Ростов"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Скопинцев ("Динамо");

Полузащитники: Малком, Себастьян Дриусси (оба - "Зенит"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Максимилиан Филипп ("Динамо");

Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба - "Зенит").

Символическая сборная 2️⃣2️⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat



Кого бы вы выпустили на замену? ✍ pic.twitter.com/Yn3gukGrWU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 17, 2020

Не пропустите: Пять игроков "Зенита" включены в символическую сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored. | http://soccernews.ru