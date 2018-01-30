Крыховяк мог перейти в "Локомотив"

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк в январе мог перейти в московский "Локомотив", сообщают российские СМИ.

28-летний поляк был готов присоединиться к "железнодорожникам", однако потом передумал, получив больше игровой практики в составе "Вест Бромвича", за который он сейчас выступает на правах аренды.

В этом сезоне Крыховяк сыграл за "дроздов" 20 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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