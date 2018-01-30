Крыховяк мог перейти в "Локомотив"

Теги локомотив москвавест бромвич альбионпсжгжегож крыховяк

Крыховяк мог перейти в "Локомотив"

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк в январе мог перейти в московский "Локомотив", сообщают российские СМИ.

28-летний поляк был готов присоединиться к "железнодорожникам", однако потом передумал, получив больше игровой практики в составе "Вест Бромвича", за который он сейчас выступает на правах аренды.

В этом сезоне Крыховяк сыграл за "дроздов" 20 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Локомотив" определился с соперниками по второму зимнему сбору. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов