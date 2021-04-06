Крыховяк, Мозес и Соболев - в сборной 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 24-го тура РПЛ.
В команду включены три футболиста "Ахмата", по два игрока из "Спартака" и "Динамо", а также по одному представителю "Тамбова", "Локомотива", ЦСКА и "Урала".
Вратарь: Виталий Сычёв ("Тамбов");
Защитники: Андрей Семёнов, Мирослав Богосовац (оба - "Ахмат"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Арсен Адамов ("Урал");
Полузащитники: Виктор Мозес ("Спартак"), Исмаэл Силва ("Ахмат"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Арнор Сигурдссон (ЦСКА);
Нападающие: Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо").
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