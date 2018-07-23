Крыховяк может обойтись "Локомотиву" в 15 миллионов евро

Опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, контракт которого принадлежит ПСЖ, в ближайшее время может стать игроком московского "Локомотива".

Стороны согласовали условия личного контракта польского хавбека, но ещё не договорились о том, будет это аренда или полноценный трансфер.

"Локомотив" хочет арендовать Крыховяка, тогда как ПСЖ настаивает на трансфере и желает получить за игрока 15 миллионов евро.

Летом 2017 года ПСЖ приобрел Гжегожа у "Севильи" за 27,5 миллионов евро. За парижан Крыховаяк провел всего 19 игр, сдавался в аренду в "Вест Бромвич".

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