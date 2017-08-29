Крыховяк может перейти в "Лестер"

"Лестер" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку, сообщает Leicester Mercury.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия трансферного окна. В составе "лис" поляк может заменить хавбека Дэнни Дринквотера, которым интересуется "Челси".

27-летний Крыховяк перешел в ПСЖ год назад из "Севильи", но не сумел завоевать место в основном составе, поэтому клуб готов с ним расстаться.

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