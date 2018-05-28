Крыховяк может вернуться в "Севилью"

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Крыховяк может вернуться в "Севилью"Полузащитник ПСЖ  Гжегож Крыховяк может вернуться в "Севилью".

В испанском клубе надеются вернуть 28-летнего хавбека, который играл за клуб с 2014 по 2016 год.

У Крыховякя не получилось закрепиться в ПСЖ. Прошлый сезон он провел в аренде за "Вест Бромвиче". 

Читайте: Крыховяк мог перейти в "Локомотив" | http://soccernews.ru

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