Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк может вернуться в "Севилью".

В испанском клубе надеются вернуть 28-летнего хавбека, который играл за клуб с 2014 по 2016 год.

У Крыховякя не получилось закрепиться в ПСЖ. Прошлый сезон он провел в аренде за "Вест Бромвиче".

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