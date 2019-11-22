Крыховяк: "Нам играть в Лиге чемпионов, если мы хотим выиграть, нужно лучше выступать"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победный матч 17-го тура с "Тамбовом" (3:2). Об этом сообщает "Матч Премьер".

Отметим, что футболист признан лучшим игроком встречи.

"Важно было победить и набрать три балла. После пяти матчей, когда не выигрывали, игра была важной.

Второй тайм начали плохо, да и вообще играли плохо. Если хотим играть в Лиге Чемпионов, нужно выступать лучше", - сказал Крыховяк.

"Локомотив" с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.

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