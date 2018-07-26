Крыховяк не поможет "Локомотиву" в матче за Суперкубок России

Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк не поможет своей команде в завтрашнем матче за Суперкубок России против другой столичной команды ЦСКА.

Как информирует sport24.ru, в пресс-службе "желлезнодорожников" отсутствие поляка в составе коллектива, который отправился в Нижний Новгород, объяснили так: "Наш новичок - Гжегож Крыховяк - в Нижний Новгород не полетел. Он присоединится к команде в ближайшее время. Сейчас заканчивается оформление необходимого пакета документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации".

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