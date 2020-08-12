Крыховяк обратился к болельщикам "Локомотива" после победы над "Рубином"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк в инстаграме высказался о матче с "Рубином" (2:0) в 1-м туре РПЛ

"Плюс три очка, хорошее начало! Браво, команда", - написал футболист.

Во втором туре "Локомотив" встретится с "Краснодаром". Игра состоится 15 августа, начало - в 19.00 по московскому времени.

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