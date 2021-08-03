Крыховяк обвинил руководство "Локомотива" в своем уходе из клуба

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Крыховяк обвинил руководство "Локомотива" в своем уходе из клуба

Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам "Локомотива" после своего перехода.

"Я провел три потрясающих года в "Локомотиве". У нас были топ-матчи, Лига чемпионов и три трофея. Но решение об уходе было принято за моей спиной. Впрочем, это футбол и мне нужно идти вперед. Я благодарен сотрудникам "Локомотива", фанатам и партнерам по команде", - написал Крыховяк в своем твиттере.

Напомним, что 31-летний Крыховяк перешел в "Краснодар" за 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2024 года.

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