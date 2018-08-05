Крыховяк остался разочарован результатом матча против "Спартака"

Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк остался разочарован результатом столичного дерби, в котором его команда сыграла вничью со "Спартаком".

Так, в своем инстаграме 28-летний хавбек "железнодорожников" написал: "Разочарован результатом, но рад сыграть свой первый матч".

Напомним, матч "Локомотива" и "Спартака" завершился нулевой ничьей. Семин уже подвел итог поединку. | soccernews.ru