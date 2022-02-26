Крыховяк поддержал отказ сборной Польши играть с Россией

Фото инстаграм Гжегожа Крыховяка

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк огласил свою позицию по поводу вероятной отмены полуфинального стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

"Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не будем играть с Россией в стыковых матчах. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол.

Мыслями мы с украинским народом и нашим другом Томашем Кедзерой, который вместе с семьей до сих пор находится в Киеве", - написал Крыховяк в инстаграме.

Напомним, что поединок российской и польской сборных запланирован на 24 марта.

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

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