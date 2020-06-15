Крыховяк показал, как проводит выходной

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк в инстаграме опубликовал новый пост.

"Выходной", - подписал снимок футболист.

Чемпионат России, прерванный в середине марта, будет возобновлен 19 июня. "Локомотив" первый матч проведет 21 июня против "Тамбова".

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