Крыховяк показал, как проводит выходной

Теги гжегож крыховяклокомотив москва

Крыховяк показал, как проводит выходной

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк в инстаграме опубликовал новый пост.

"Выходной", - подписал снимок футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day off

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Чемпионат России, прерванный в середине марта, будет возобновлен 19 июня. "Локомотив" первый матч проведет 21 июня против "Тамбова".

Не пропустите: Крыховяк в твиттере ярко высказался о Семине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов