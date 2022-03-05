Крыховяк получил предложение от другого клуба
Фото инстаграм Гжегожа Крыховяка
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк близок к смене команды, об этом рассказал менеджер сборной Польши Якуб Квятковски.
По его словам, 32-летний футболист уже получил серьёзное предложение от другого клуба.
Агент хавбека сейчас ведёт переговоры с "быками" о расторжении контракта, действующего до 2024 года.
Крыховяк выступает за "Краснодар" с августа 2021 года, он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Не пропустите: Легионеры "Краснодара" покинули клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Милонов - о возможном отъезде легионеров из РПЛ: "Пусть у себя с гомосексуалистами и трансгендерами играют"
-
1
Зинченко - о ситуации на Украине: "Я просто плачу уже неделю"
-
"Актобе" бесплатно подписал экс-игрока сборной России
-
Семак назвал диагноз травмированного Одоевского
-
"Севилья" определилась с будущим арендованного Марсьяля
-
Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"
-
Ибрагимович близок к возвращению на поле. Он не играл 1,5 месяца
-
Польские легионеры могут не вернуться в клубы РПЛ после паузы на матчи сборных
-
Чемпионат Украины могут доиграть в Италии
-
"Атлетико" определился с размером предложения по Вейналдуму
-
В Нидерландах прервали матч из-за попытки фаната напасть на игрока
-
"Лацио" рассматривает четырёх вратарей
-
Стало известно вероятное место проведения Евро-2028
-
Крыховяк получил предложение от другого клуба
-
"Рома" собирается усилиться сербским голкипером
-
Карпин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ
-
"Барселона" и "Реал" сыграют летом в США
-
Сёмин подвёл итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России
-
Назван лучший тренер Серии А в феврале
-
Турецкий бизнесмен может купить "Челси"