Крыховяк получил предложение от другого клуба

Фото инстаграм Гжегожа Крыховяка

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк близок к смене команды, об этом рассказал менеджер сборной Польши Якуб Квятковски.

По его словам, 32-летний футболист уже получил серьёзное предложение от другого клуба.

Агент хавбека сейчас ведёт переговоры с "быками" о расторжении контракта, действующего до 2024 года.

Крыховяк выступает за "Краснодар" с августа 2021 года, он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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