Крыховяк получил предложения из Испании и Германии
Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен
Польский полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк намерен сменить клуб, сообщает Sportowe Fakty.
По сведениям источника, в настоящее время у футболиста есть предложения от испанских и немецких клубов. Хавбек намерен договориться с новым клубом как можно скорее, чтобы иметь регулярную игровую практику.
Напомним, что ранее "Краснодар" приостановил действие контрактов со всеми легионерами.
В нынешнем сезоне 32-летний Крыховяк провел за "Краснодар" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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