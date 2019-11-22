Крыховяк признан лучшим футболистом матча "Тамбов" - "Локомотив"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк стал лучшим футболистом матча 17-го тура чемпионата России против "Тамбова" (3:2), сообщает Матч ТВ.

В этой встрече футболист забил два гола. Второй мяч игрока стал победным для "железнодорожников".

В этом сезоне Крыховяк забил 8 голов за "Локомотив".

Московский клуб с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.

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