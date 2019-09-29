Крыховяк прокомментировал победный матч "Локомотива" с "Зенитом"
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победный матч команды в рамках 11-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, футболист стал автором единственного гола в этой встрече.
"Мы показали, что хотим выиграть чемпионат. Отлично играли в обороне, играли друг за друга, как с "Баейром". С таким настроем мы готовы каждого побеждать.
Ни о чём не думал, когда бил в ближний угол. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.
Что касается VAR, то я не видел обе ситуации. В первый раз фол был небольшой. Во второй все сказали, что была рука. Так что решение правильное" - сказал игрок.
В турнирной таблице РПЛ у "Зенита" и "Локомотива" одинаковое количество балов.
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|Команда
|М
|О
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|ЦСКА Москва
|11
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|2
|Ростов
|11
|23
|3
|Локомотив Москва
|11
|23
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|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|5
|Краснодар
|10
|20
|6
|Урал
|11
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Рубин
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Сочи
|10
|9
|14
|Ахмат
|10
|9
|15
|Оренбург
|10
|8
|16
|Тамбов
|11
|8