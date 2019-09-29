Крыховяк прокомментировал победный матч "Локомотива" с "Зенитом"

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Крыховяк прокомментировал победный матч "Локомотива" с "Зенитом"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победный матч команды в рамках 11-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, футболист стал автором единственного гола в этой встрече.

"Мы показали, что хотим выиграть чемпионат. Отлично играли в обороне, играли друг за друга, как с "Баейром". С таким настроем мы готовы каждого побеждать.

Ни о чём не думал, когда бил в ближний угол. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.

Что касается VAR, то я не видел обе ситуации. В первый раз фол был небольшой. Во второй все сказали, что была рука. Так что решение правильное" - сказал игрок.

В турнирной таблице РПЛ у "Зенита" и "Локомотива" одинаковое количество балов.

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