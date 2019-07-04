Крыховяк прокомментировал подписание полноценного контракта с "Локомотивом"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк доволен подписанием полноценного контракта с московским клубом.

"Это был достаточно успешный сезон - здорово, что я прошёл его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге Чемпионов. Жду с нетерпением!" - цитирует 29-летнего поляка официальный сайт "железнодорожников".

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Локомотив" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Столичный клуб выкупил полузащитника у ПСЖ за 10 миллионов евро. Что касается условий личного контракта футболиста, то его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. Срок соглашения - 3 года.

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