Крыховяк пропустит матч с "Ахматом": названа причина

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк не поможет своей команде в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата".

Сообщается, что поляк пропустит сегодняшнюю игру из-за желудочной инфекции. Хавбек даже не попал в заявку "железнодорожников".

Напомним, что матч "Ахмат" - "Локомотив" начнётся в 19:30 по московскому времени.

29-летний Крыховяк в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 14 поединках за "Локо".

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