Крыховяк рассказал о своём отношении к алкоголю
Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что он вообще не употребляет алкоголь.
"Вино вообще не пью. Как и весь алкоголь. Мне он не нравится, я не понимаю его. Пил всего несколько раз в жизни - бокал шампанского 31 декабря или на день рождения кого-то. Такая же история с девушкой. Она тоже не пьёт", - сказал 29-летний поляк.
Крыховяк выступает за "Локомотив" на правах аренды, в текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах.
Подруга футболиста - французская модель Селия Жано. Заценить пышные формы девушки можно здесь.
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|О
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|Краснодар
|29
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|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20