Крыховяк рассказал о своём отношении к алкоголю

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Крыховяк рассказал о своём отношении к алкоголю

Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что он вообще не употребляет алкоголь.

"Вино вообще не пью. Как и весь алкоголь. Мне он не нравится, я не понимаю его. Пил всего несколько раз в жизни - бокал шампанского 31 декабря или на день рождения кого-то. Такая же история с девушкой. Она тоже не пьёт", - сказал 29-летний поляк.

Крыховяк выступает за "Локомотив" на правах аренды, в текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах.

Подруга футболиста - французская модель Селия Жано. Заценить пышные формы девушки можно здесь.

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