Крыховяк рассказал о значении еврокубков для "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк высказался по поводу того, как в команде относятся к еврокубкам.

"Для каждой команды еврокубки - то, чего хочется добиться. Когда я стал игроком "Локомотива", в первом же сезоне мы играли в Лиге чемпионов. Я говорил, что если клуб хочет развиваться и оставаться на высоте, он должен играть в еврокубках ежегодно.

Это также важно с финансовой точки зрения. Команда получает бесценный опыт, растет.

Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов", - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Завтра, 25 ноября, "Локомотив" сыграет с "Атлетико" в Мадриде в матче 4-го тура ЛЧ.

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