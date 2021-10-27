Крыховяк рассказал об обмане со стороны руководства "Локомотива"

Фото: инстаграм Крыховяка

Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк рассказал детали своего ухода из "Локомотива".

"Сначала я хотел продлить соглашение с "Локомотивом". Однако перед матчем первого тура с "Арсеналом" мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что "Краснодар" хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: "Локомотив" собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной соглашение. Спросил тренера, Марко Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством - поинтересовался, что произошло. Они все отрицали - мол, таких планов нет. Мне это было непонятно, потому что два дня назад я говорил с "Краснодаром" и они говорили обратное.

В конце концов, все оказалось правдой. Люди из "Локомотива" связывались с "Краснодаром". Однако когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для футболиста это неуважение. Клуб для меня многое сделал, однако я для "Локомотива" тоже сделал немало. Я лишь хотел, чтобы они пришли ко мне и сказали: "Гжегож, мы не продлеваем с тобой контракт. Если ты можешь найти другой клуб - иди, ничего страшного". Я это понимаю, потому что приходит новый тренер, который, возможно, не видит тебя в составе; новое руководство. Это жизнь, это нормально. Я бы пожал руку и сказал: "Спасибо, ребята, за все. Желаю удачи". Однако они поступили иначе - не по-мужски. В конце концов, я хотел бы сказать спасибо болельщикам перед уходом.

Для Николича это был большой сюрприз. Он сказал: "Ты должен встретиться с руководством". Потом он им позвонил, и мы встретились в понедельник или во вторник. Приехали Томас Цорн и Ральф Рангник. Спросил их: "Вы звонили в "Краснодар" или нет?" Они ответили: "Мы никогда им не звонили". В тот момент я понял, что они врут. Сказал им, что знаю: они звонили и хотят меня продать. Однако они продолжали утверждать, что это неправда", - приводит слова Крыховяка "Спорт-Экспресс".

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