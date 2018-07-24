Крыховяк сделал заявление о переходе в "Локомотив"



Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход в "Локомотив".

"Я очень рад подписать контракт с "Локомотивом". Пока что я не говорю по-русски, но это вопрос пары месяцев", – написал Крыховяк в своем твиттере.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка на год с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро.

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