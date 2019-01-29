Польский полузащитник Гжегож Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве".

"Конечно я бы хотел остаться в "Локомотиве" и после окончания срока аренды. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что ещё нужно?" - сказал 29-летний футболист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, что права на Крыховяка принадлежат ПСЖ, а "Локомотив" арендовал его до лета 2019 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за "железнодорожников" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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