Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве".
"Конечно я бы хотел остаться в "Локомотиве" и после окончания срока аренды. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что ещё нужно?" - сказал 29-летний футболист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Напомним, что права на Крыховяка принадлежат ПСЖ, а "Локомотив" арендовал его до лета 2019 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за "железнодорожников" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за игрока "Монако"
-
Ван Дейк рискует пропустить ближайший матч "Ливерпуля"
-
16 страннейших трансферов в истории британского футбола
-
Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста
-
Гендиректор "Интера" прокомментировал возможный уход Перишича
-
Девушка дня: Эрика Чоперена - супруга одного из лучших футболистов мира Антуана Гризманна
-
Сульшер рассказал о целях "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне
-
Месси поделился ожиданиями от ответного матча с "Севильей" в Кубке Испании
-
Зе Луиш готов уйти из "Спартака"
-
Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
-
Йенс Леманн выбрал клуб для начала тренерской карьеры
-
"Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем
-
Ультрас "Шахтёра" отреагировали на переход Ракицкого в "Зенит"
-
"Ростов" объявил об уходе Бобена в "Ливорно"
-
"Зенит" опередил четыре европейских клуба в гонке за Азмуном
-
1
"Рома" ведёт переговоры с вице-чемпионом мира
-
"Валенсия" нацелилась на перспективного форварда из Сегунды
-
Семак прокомментировал переход Ракицкого в "Зенит"
-
Главные новости дня: 28 января
-
Игроки "Манчестер Сити" удивили болельщиков необычными летними луками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10