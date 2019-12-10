Крыховяк сказал, что "Локомотив" готов к матчу с "Атлетико"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, чего ждет от матча заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом информирует Sport24.

"Последний месяц был очень трудным. Мы играли плохо. Но сейчас мы готовы. Это вызов - играть в Лиге чемпионов. Выложимся на сто процентов - хотим взять три очка.

Все, что остается сделать - выйти и показать даже больше, чем то, на что мы способны. Каждый должен выдать максимум и сыграть лучше: в обороне, в атаке, везде", - сказал игрок.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится завтра, 11 декабря, на "Ванда Метрополитано". Начало - в 23:00 (мск).

"Железнодорожники" располагаются на 4 месте группы D, набрав 3 балла. У "Атлетико" в активе 7 очков и 2 позиция.

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